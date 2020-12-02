Tanya'dan Uğur'a destek mesajı

MasterChef Türkiye yarışmasından hakaret ve küfür içerikli paylaşımları nedeniyle diskalifiye edilen Uğur Deniz Yılmaz ile eski yarışmacı Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor? Tanya ile Uğur sevgili mi? İşte bu sorunun cevabı...

MasterChef Türkiye yarışmasına başladığında nişanlı olan Tanya Kilitkayalı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. O duygusal paylaşım ikili arasında bir aşk mı var? ihtimalini de güçlendirdi. İşte Tanya'nın o paylaşımı...

"Bundan sonrası daha da güzel olacak"

Sosyal medya hesanından Uğur'la fotoğrafını paylaşan Tanya 'Güzel kalplim, yıllar önce yazdıklarınla aynı olmadığının herkes farkında. Biz senin ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyoruz. Bundan sonrası daha da güzel olacak. Her zaman yanındayım' notunu düştü.