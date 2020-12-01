Acun Ilıcalı'dan diskalifiye edilen Uğur hakkında açıklama

Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasından diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz hakkında konuşurken 3 önemli mesaj verdi.

MasterChef yarışmasında Uğur Yılmaz Deniz'in sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle diskalifiye edildiğini açıklayan Acun Ilıcalı, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Fakat bu gelişmenin ardından MasterChef'te Uğur'un yarışmaya devam ediyor olması merak uyandırmıştı. Önceki akşam yayınlanan programda Uğur'un diskalifiye edildiğini şefler açıkladı. Uğur gözyaşları içinde özür dileyip, yaptıklarından pişman olduğunu açıklarken yarışmacı arkadaşlarının da çok üzgün olduğu ve gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

''Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi'': Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, konuyu gündeminde taşırken Acun Ilıcalı ile konuştuğunu ifade etti ve şu cümleleri kurdu; “Masterchef” yarışmasına katılan Uğur Yılmaz Deniz isimli bir yarışmacı var. Bu yarışmacının geçmişte attığı tweet’ler ortaya çıktı. Tweet’ler yenilir yutulur cinsten değildi. Küfür kıyamet... Öyle böyle değil. Sallamış da sallamış. Önüne gelene küfürler etmiş. Etnik kesimlere bile ağza alınmayacak şeyler söylemiş. Kabul edilebilir şeyler değil yazdıkları. Resmen nefretlik.

''Herkes etkilendi'': Bu tweet’ler ortaya çıktıktan sonra... Acun Ilıcalı, Uğur’u diskalifiye etti yarışmadan. Ve fakat... Diskalifiyenin gerçekleştiği programda... Uğur, kendisini öyle güzel ifade etti ki... Herkes etkilendi. Yıllar önce attığı o tweet’leri, ergenlik döneminin affedilmez hataları olarak niteledi... İçten bir pişmanlık sergiledi. Tepkileri anlayışla karşılayan bir edası vardı. Cemil Çiçek’in gündeme getirdiği tabirle “tevbe-i nasuha” yoluna başvuruyordu.

Acun'dan iç mesaj: Herkes gibi ben de çok etkilendim bu samimi pişmanlıktan. Hemen Acun’u aradım. Dedim ki: “Bu denli pişman olmuş birine kıymasaydınız. Bir şans daha verseydiniz. Ne olurdu?” Acun, şu üç mesajı verdi:

''Küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı'': Uğur’un ettiği küfürler, kitlesel bir nitelik taşımasaydı belki durum toparlanabilirdi. Ama o küfür üzerine bizim tepkisiz kalmamız, küfre sahip çıktığımız anlamı taşıyacaktı. Bunu kimseye anlatamazdık.

''Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık'': Uğur’u ekranda uğurlarken... Kendisini ifade etmesine imkân tanıdık. Amacımız Uğur’un yaşadığı derin pişmanlığı kamuoyuna yansıtmasını sağlamaktı. Bu amacımızı sağladık.

''Ben yanında yer alırım'': Biz her zaman yarışmacılarımıza sahip çıkıyoruz. Uğur şu anda mutlu. Mutluluğunu da ifade ediyor. Tüm toplumu etkileyen samimi pişmanlıktan sonra Uğur bu konuyla ilgili bir mağduriyet yaşarsa ben yanında yer alırım.

Adam haklı abiler. Dağılabiliriz.''