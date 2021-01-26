AB yetkilisinden Türkiye açıklaması

Middle East Eye'a konuşan bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, Türkiye'nin sondaj çalışmalarına katılan isimleri ve şirketleri belirlemek için hazırlıklarının devam ettiğini, ancak Konsey'in, Türkiye ve Yunanistan arasında devam eden görüşmeleri nedeniyle henüz bunu yapmak istemediğini bildirdi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta gerçekleşmiş, taraflar istikşafi görüşmelerin 61. turunda, bir sonraki görüşmenin Atina'da yapılması konusunda anlaşmıştı.

“Eğer en kötüsü olursa, Konsey’in bir sonraki adımları hazır olacak ve hızlı davranacak.” şeklinde sözlerine devam eden AB yetkilisi, “Görüşmeler uzun sürecek, belki yıllar. Bunu bekliyoruz. Ancak yapıcı oldukları sürece destekleyeceğiz. Güven artırıcı önlemlere mutlaka ihtiyaç olacak.” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in önümüzdeki aylarda Türkiye ile ilgili raporunu Konseye sunması bekleniyor.

Konuya ilişkin konuşan AB yetkilisi, “Bu olumlu havayı Mart ayına kadar, yani Yüksek Temsilci Borrell, Türkiye ile ilgili raporunu Konsey’e sunana kadar sürdürmek önemli. Eğer rapor olumlu olursa, gümrük birliğinin güncellenmesi için görüşmeler daha somut ve verimli olur. Yoksa yaptırımlar göz önünde bulundurulur.” dedi.

Bu süreçte Türkiye-Fransa ilişkilerine de değinen yetkili, “Türkiye’nin son dönemde Fransa’ya el uzatması, gümrük birliğinin güncellenmesi için faydalı olabilir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Middle East Eye