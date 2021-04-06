AB heyeti: Türkiye ile ilişkilerimize ivme katmak için geldik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Görüşme sonrası AB heyetinden açıklama geldi.

Von der Leyen ve Charles Michel, AB Türkiye Delegasyonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Michel, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır. AB'nin stratejik çıkarı, Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar ile Türkiye'yle karşılıklı yarar ve pozitif ilişkilerdedir."

"Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptıkları görüşmeden bahseden von der Leyen, "Türkiye aslında yapıcı bir şekilde tekrar ilişki kurmak istediğini gösterdi, biz de Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik. İki tarafa da fayda sağlayacak iş birliği alanlarını görüştük" dedi.

Erdoğan'la görüşmede dört alanın masaya yatırıldığını söyleyen von der Leyen, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini gerektiğini anlattı. Ursula von der Leyen, görüşmeyle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye, Gümrük Birliği içinde hayati öneme sahip değerli bir ortak. Ticareti daha da artırabilmek için hiç şüphesiz ki Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin mevcut zorlukları ele alarak güncelleme için çalışacağız."

"Gümrük Birliği Anlaşması benzersiz bir çalışma"

Türkiye ile yapılan Gümrük Birliği Anlaşmasının benzersiz bir çalışma olduğunu vurgulayan von der Leyen, "Sadece Gümrük Birliğini güncellemek değil kamu özel sektör iş birliğini de daha da güçlendirmenin yollarını arayacağız. Bunu yaparken de odak noktamız yeşil ve dijital dönüşüm olacak" dedi.