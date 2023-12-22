5 organize suç örgütü daha çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.
Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlar sonucunda 93 şüpheli şahıs yakalandı! Operasyonlar devam ediyor! Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."
İstanbul Merkezli 13 İlimizde Eş Zamanlı Olarak Düzenlenen Kafes-23 Operasyonlarında 5⃣ Yerel Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 22, 2023
Operasyonlar Sonucunda 9⃣3⃣ Şüpheli Şahıs Yakalandı❗️ Operasyonlar Devam Ediyor❗️
Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/mRTLVtfg9r
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