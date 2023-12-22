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5 organize suç örgütü daha çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 yerel organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Merkezli 13 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucunda 93 şüpheli şahıs yakalandı! Operasyonlar devam ediyor! Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."

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