Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı anime filminin vizyon tarihi belli oldu

"Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı" (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) anime filminin 12 Nisan 2024 tarihinde gösterime gireceği duyuruldu. Warner Bros. Pictures himayesinde olan anime, Yüzüklerin Efendisi evreninde geçecek.

ShiftDelete'in Variety’nden aktardığına göre, New Line Cinema ve Warner Bros. Animation ortaklığıyla geliştirilen animenin yönetmen koltuğunda "Blade Runner: Black Lotus" ve "Ghost in the Shell: Stand Alone Complex" animeleriyle tanınan Kenji Kamiyama oturuyor. Filmin senaryosu ise Netflix’in Emmy ödüllü ‘The Dark Crystal: Age of Resistance’ dizisinin yaratıcıları Jeffrey Addiss ve Will Matthews’in imzasını taşıyor.

Anime filmiyle ilgili bir açıklama yapan Warner Bros. Pictures Grubu Başkanı Toby Emmerich, “Bu, izleyicilerin şimdiye kadar gördüğü hiçbir şeye benzemeyen destansı bir tasvir olacak” dedi.

YÜZÜKLERİN EFENDİSİ EVRENİNİN 250 YIL ÖNCESİNDE GEÇECEK

"Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim’in Savaşı", izleyicileri Yüzüklerin Efendisi evreninden 250 yıl öncesine götürecek. Film ek olarak orijinal üçlemenin destansı savaşının merkezindeki Miğfer Dibi’nin perde arkasına odaklanacak.