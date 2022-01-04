Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde bekleyenlerden ücret alınmayacak

Yeni yılda geçiş ücretleri zamlanan Osmangazi Köprüsü'nde 31 Aralık gecesi gişeler 1 Ocak'a dakikalar kala kapatılmıştı. Yapılan açıklamada olayın nedeninin 'teknik aksaklık' olduğu belirtilirken 23.50 ile 00.30 saatleri arasında köprüyü kullananlardan ücret alınmayacağı duyuruldu.

AjansHaber konuyu haberleştirmiş ve sormuştu; Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde ne oldu?

İddiaya göre, yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü'nde yeni yıla dakikalar kala gişeleri kapatıldı. Sürücüleri isyan ettiren olayla ilgili Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “31 Aralık 2021 gecesi Osmangazi Köprü gişelerinde yaşanan beklemelerden dolayı büyük bir üzüntü içerisindeyiz. Teknik aksaklıklar yüzünden sürücülerimize kısa süre de olsa bir mağduriyet yaşattık" denildi.

Mağdur olan araçların ödemesini biz yapacağız

Açıklamada "23.50 ile 00.30 saatleri arasında geçiş yapmaya çalışan tüm araç sahiplerinin geçiş ücretlerinin tamamı şirketimiz tarafından ödenecektir. Tamamen teknik bir aksaklıktan kaynaklanan bu sorun nedeniyle beklemek zorunda kalan araç sahiplerinden özür diliyoruz. Bu tip teknik aksaklıkların bir daha yaşanmaması için Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş olarak gerekli sistem iyileştirme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini kamuoyuna arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

1 Ocak 2022 itibariyle Osmangazi Köprüsü'nden geçişlere yapılan zamla otomobil için alınan ücret 147.5 TL'den 184.5 TL'ye yükseldi.