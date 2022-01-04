Yılbaşı gecesi Osmangazi Köprüsü gişelerinde ne oldu?

Olay Osmangazi Köprüsü gişelerinden 31 Aralık gecesi 23.55 sularında yaşandı. Köprüden geçiş için gişelere yaklaşan araçlar görevlilerin müdahalesi ile durduruldu. Gişelerin girişlerine plastik dubalar konulmuştu. Araçlar uzun kuruklar oluşturdu.

Konuyla ilgili sürücülere herhangi bir açıklama yapılmayınca sürücüler isyan etti.

Vatandaşlar 5 dk. sonra yeni tarifeye geçilecek olmasından dolayı, olayı köprüden yeni fiyattan geçmeye zorlandıkları şeklinde yorumladılar.

Zamlı tarifeden geçişe zorlandıklarını düşünen vatadaşlar isyan etti. Bir kısım sürücü dubaları aşarak gişelerden geçmeye çalıştı.

Uyanıklık mı, güncelleme mi?

İşletmeci Otoyol A.Ş.'den yaşananlarla ilgili, herhangi bir açıklama yapılmadı. Telefonla kendisine ulaşmaya çalıştığımız Otoyol A.Ş. CEO'su Osman Açıkalın görüşme talebimize yanıt vermedi.

Yeni yılda Osmangazi Köprüsü'nden geçişler de zamlandı. Daha önce otomobil için alınan 147.5 TL, 184.5 TL'ye yükseldi.

Kaynak: Instagram- istanbultrafik34