Yalova’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı
Yalova’da PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
PKK/KCK sempatizanı oldukları tespit edilen kişiler ifadeleri alındıktan sonra Yalova Adliyesine çıkartılacak.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İHA
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