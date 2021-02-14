Yalova’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından, PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen 8 kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan zanlılar işlemleri için Yalova İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

PKK/KCK sempatizanı oldukları tespit edilen kişiler ifadeleri alındıktan sonra Yalova Adliyesine çıkartılacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA