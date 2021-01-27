Yabancıların Türk tahvillerine yönelik iştahı arttı

Pacific Investment Management Co. (Pimco), Amundi ve UBS Asset Management, faiz artırımlarının, tahvil yatırımcılarının iki önemli endişesi olan, enflasyon ve kredi büyümesinin hızını azaltmasıyla Türk tahvillerinin kazançlı bir yıl geçirmelerini beklerken, Türk tahvillerine yönelik iştahın arttığı görülüyor.

Dünyanın en büyük ve en iyi performans gösteren gelişen piyasa tahvil yatırımcılarının bazıları Türk tahvillerinde yeniden yatırım yapmaya başladı.

Bloomberg'in haberine göre Türk tahvillerine yönelik iştah artışı, yurtdışı yerleşiklerin Eylül 2018’den bu yana devamlı satış yaptığı bir dönemin ardından gerçekleşiyor. O dönem yurtdışı yerleşikler Türk tahvillerin yüzde 20’sini ellerinde bulunduruyordu. Bu oran kasım ayında yüzde 3,3 ile tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemişti ancak o dönemden bu yana yükselişe geçti.

Pacific Investment Management Co. (Pimco), Amundi ve UBS Asset Management, faiz artırımlarının, tahvil yatırımcılarının iki önemli endişesi olan, enflasyon ve kredi büyümesinin hızını azaltmasıyla Türk tahvillerinin kazançlı bir yıl geçirmelerini bekliyor. 2020 yılında Türk lirası aralıksız sekizinci yılını kayıpla tamamlarken, yerli tahviller yüzde 13 değer kaybetmişti.

"Türk tahvillerine yatırım için doğru zaman"

Pimco’nun gelişen piyasalar direktörü Pramol Dhawan, “Türkiye’ye yatırım yapmak için iyi bir zaman olduğunu düşünüyoruz. Politika adımlarının doğru yönde atıldığını görüyoruz ve Türkiye bu politikaları devam ettirdiği sürece gelişen piyasalardaki olumlu dış ortamdan faydalanabilir” değerlendirmesini yaptı.

Amundi ve UBS de gelişen piyasa tahvil pozisyonlarında Türkiye’nin ağırlığını “piyasa üzeri getiri”ye yükselttiler.

Amundi’nin gelişen ülke tahvillerinden sorumlu kıdemli fon yöneticisi Hakan Aksoy da Türkiye’de son dönemde “doğru şeyler” yapılmaya başlandığı görüşünde. Aksoy, “Türkiye’nin çok hırpalanmış bir para birimi ve yüksek carry getirisi var. Birçok ülkede getirilerin negatif olduğu bir dönemde, Merkez Bankası faiz artırıyor ve reform vaat ediyor. Bu da bizi Türkiye pazarı için heyecanlandırıyor” dedi.

Gelişen piyasa tahvil fonu rakiplerinin yüzde 99’undan daha yüksek getiri sağlayan Vanguard Asset Management, kurumun gelişen piyasa sabit getiri eş direktörü Nick Eisinger’in açıklamasına göre, geçen yılki ikinci faiz artırımının ardından tüm kısa Türk lirası pozisyonlarını kapattı.

“Henüz olumlu görüşe sahip değiliz” diyen Ashmore Group Plc direktör yardımcısı Gustavo Medeiros, “Merkez Bankası kredibilitesi, yabancı yatırımcı güveni ve para biriminin değeri açısından son yıllarda çok fazla zarar verildi. Piyasaya güvenebilmek için para ve maliye politikasında daha fazla tutarlılık görmeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Yabancı yatırımcılar kasım ayından bu yana Türk lirası tahvil pozisyonlarını 3,1 milyar dolar artırdılar. Alımlar, yabancı yatırımcıların yerli tahvil pozisyonlarındaki payını yüzde 4,4’e çıkardı. Bu oran hala benzer ülkelere kıyasla oldukça düşük: yurtdışı yerleşikler Rus tahvillerde yüzde 24, Güney Afrika’da yüzde 30 ve Meksika’da yüzde 48 paya sahip.