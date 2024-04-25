TCMB, faiz kararını bugün açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün bir kez daha toplanacak.

Yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar, toplantıdan çıkacak faiz kararını merak ediyor.

Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi, 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine yükseltilmişti.