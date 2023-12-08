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Vizesiz seyahat kararının ardından Yunan adalarına rezervasyonlar patladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrası açıklanan, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında vizesiz seyahat imkanının ardından tur şirketlerinde yaz sezonu için rezervasyon yoğunluğu oluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti sonrası iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. 

Karşılıklı dostluk mesajlarının verildiği ziyaretin ardından Yunan hükümeti, Türk vatandaşlarına Yunan adalarında 1 hafta vizesiz seyahat imkanı tanınacağını açıkladı.

Gelişmelerin ardından tur şirketlerinde yaz sezonu için rezervasyon yoğunluğu oluştu. Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgiye göre, özellikle cruise gemisi ile düzenlenen ada turlarında kapasitenin yarısından fazlası şimdiden doldu.

En az 3 günden oluşan, iki kişilik cruise gemisi turları için yaz sezonu fiyatı en düşük 800 euro yani güncel kurla 25 bin TL'den başlıyor.

Sektör temsilcileri, vizesiz seyahat gelişmesinin ardından Yunan adalarına gerçekleştirilecek turların artırılabileceğini belirtti.

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