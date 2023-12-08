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7 günlük turist vizesiyle gidilecek 10 ada

Türkiye'den Yunan adalarına gitmek ve Ege'de bulunan 10 adayı 7 günlük turist vizesiyle ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, hangi 10 adaya kapıda vize alarak gidileceğini araştırıyor. İşte Türkiye'den Yunanistan'a 7 günlük turist vizesiyle girebileceğiniz 10 ada.

Yunanistan'ın Türk vatandaşlarına Ege'deki 10 ada için 7 günlük turist vizesi vereceğini açıklamasının ardından, hangi adalara turist vizesiyle gidilebileceği merak ediliyor.

İşte kapıda vize alarak Yunanistan'da ziyaret edilmesi beklenen 10 ada şu şekilde;

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SAKIZ ADASI

Sakız Adası'na, Yunanistan'ın diğer yerlerinden ulaşım deniz ve havayoluyla sağlanmaktadır. Adanın karşısında yer alan Çeşme'ye feribot seferleri mevcuttur.

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MİDİLLİ ADASI

Adaya Yunanistan'dan ulaşmak için deniz ve hava yolu kullanılmaktadır. Adanın tek havaalanı Midilli merkezinin 8 km güneydoğusundadır.

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Atina'dan günde 5 kez, Selanik'ten günde 1 kez sefer yapılır. Haftada iki kez Sakız adasından sefer vardır.

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