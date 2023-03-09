Üç'lü müzakereler başlıyor! NATO'da kritik zirve!
İsveç'te başlayan provokatif eylemler sonrasında Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini askıya aldığı süreç bugün Brüksel'de yeniden başlıyor
Daha öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ayında üç'lü toplantı gerçekleştirileceğini açıklayan John Stoltenberg, Üç'lü müzakerelerin bugün Brüksel'de masaya oturuyor.
Üç'lü müzakerelerde Türkiye tarafını Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil edecek.
Müzakere gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın verdiği taahhütleri yerine getirip getirmediği görüşülecek.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, terörle ilgili ceza yasasının meclise sunulacağını duyurdu.
Türkiye, Ocakta Stockholm'deki propagandalar nedeniyle üçlü müzakereleri süresiz askıya almıştı.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Çavuşoğlu ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra müzakerelerin tekrar başlayacağı açıklanmıştı.
Yorumlar