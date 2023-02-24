Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında yeni süreç

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında mart ortasında üçlü bir toplantı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mutabık kaldıklarını bildirdi.

Süreç durdurulmuştu

Danimarka vatandaşı Paludan'ın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakması ve İsveç'in Türkiye karşıtı protestolara engel olmaması sonrası ülkenin NATO üyelik süreçlerinin askıya alındığı duyurulmuştu.

Süreç ayrı ayrı işleyecek

Finlandiya NATO'ya birlikte katılımı öncelediklerini, ancak İsveç ile ilgili sürecin ilerlememesi ve Türkiye'nin sadece kendileri için onay vermesi durumunda sürecin devam etmesi için çalışmalara devam edeceklerini açıklamıştı.