TÜRSAB’tan yanan ormanlar için anlamlı kampanya

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), orman yangınları nedeniyle zor bir turizm sezonu geçiren Ege ve Akdeniz bölgeleri için “Yeniden Yeşert” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında tüm vatandaşlar tatillerini bu bölgelerde geçirmeye davet edildi .

TÜRSAB’dan yapılan açıklamaya göre Kovid-19 salgını ve doğal afetler bu yıl turizm bölgelerini olumsuz etkiledi. Bölge halkı da turizm tesislerimiz de tam anlamıyla var olma mücadelesi verirken, TÜRSAB Ege ve Akdeniz bölgelerindeki bu tabloyu değiştirmek için harekete geçti. Herkese bölge halkına destek çağrısı yapan TÜRSAB, yangınlar nedeniyle ciddi zarar gören esnaf ile turizm tesislerine “nefes olabilmek” adına tatillerin bu bölgelerde geçirilmesini istedi.

5 ŞEHİRDE ETKİNLİK

Bölgede yöresel ürünlerini satmaya çalışan çiftçilerden küçük esnafa, otellerde çalışanlardan geçimini turizmden kazanan tüm bölge halkının bu desteğe ciddi anlamda ihtiyacı olduğu belirten TÜRSAB kampanyasını Türkiye’ye duyurmak için etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda İstanbul, İzmir, Gaziantep, Bursa ve Ankara’da belediyelerin desteği ile billboardlarla “Yeniden Yeşert” kampanyası vatandaşa duyurulacak. Her gün milyonlarca insanın kullandığı metrolardaki ekranlarda da kampanyanın görselleri yayınlanacak.