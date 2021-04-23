Türksat'ın gelirlerinde müthiş artış

AA muhabirinin, Türksat AŞ'nin Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, şirket geçen yıl bir önceki yıla kıyasla gelirini yüzde 40,7 artırdı. Hasılatını 1,8 milyar liradan 2,5 milyar liraya yükselten Türksat AŞ'nin gelirinin büyük kısmını 986 milyon lirayla yüzde 39,5'lik paya sahip kablo hizmetlerinden elde edilen gelirler oluşturdu.

Kablo hizmetleri gelirleri de geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 29,4 arttı. 2019 yılında kablo hizmetleri geliri 762 milyon lira olmuştu.

Bunu sırasıyla yüzde 33,8'lik pay ve 844 milyon lirayla uydu hizmetlerinden, yüzde 26,6'lık pay ve 665 milyon liralık tutarla bilişim hizmetlerinden elde edilen gelirler izledi.

Satışların maliyeti geçmiş yıla oranla yüzde 39,5 artarak 1,1 milyar liradan 1,6 milyar liraya yükseldi.

Brüt kar yüzde 42,7 arttı

Amortisman ve itfa payı giderleri hariç satışların maliyetindeki artış oranı da yüzde 44,4 olarak gerçekleşti.

Şirketin brüt karı yüzde 42,7 artarak 660 milyon liradan 942 milyon liraya yükseldi. Bununla birlikte brüt kar marjı da 0,6 puan artış gösterdi.

Türksat gelirlerindeki etkin büyüme ve maliyet yönetimiyle beraber faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) yüzde 39,2 artışla 781 milyon liradan 1,1 milyar liraya yükseldi. FAVÖK marjı ise 0,4 puan azalarak yüzde 43,6 oldu.

Aynı dönemde faiz vergi öncesi karı (FVÖK) yüzde 47,1 artarak 528 milyon liradan 777 milyon liraya çıktı. FVÖK marjı da 1,3 puan yükselişle yüzde 29,8'den yüzde 31,1'e çıktı.

Türksat'ın dönem net karı yüzde 77,7 artarak 450 milyon liradan 800 milyon liraya ulaştı.

Şirketin yatırımlarına istinaden kullanılan yeni krediler ve döviz kurunun etkileriyle net borçlanma 2020 yılında artarken net borç/FAVÖK oranı yüzde 1 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl borçlanmanın 57 milyon lirası kiralama yükümlülüklerinden oluştu. Toplam yükümlülüklerin öz kaynaklara oranı 2020'de yüzde 77,7 olarak gerçekleşti.

Söz konusu yılda Türksat konsolide gelirleri, 986 milyon lirayla kablo hizmetleri, 844 milyon lirayla uydu hizmetleri ve 665 milyon lirayla bilişim hizmetlerinden oluştu.