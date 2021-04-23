Türkler dünya devi kartelleri dize getirdi!

Türk plastikçiler, pandemi bahanesiyle hammadde fiyatlarına dolar bazında yüzde 150'ye varan oranlarda zam yapan dünyanın önde gelen petrokimya kartellerini dize getirdi. Bir ay önce hammadde fiyatlarındaki aşırı artışı boykot ederek hammadde almama kararı alan binlerce plastik üreticisi kartellere geri adım attırdı. Türkiye'ye yaptıkları satışın hız kaybetmesi üzerine küresel devler hammadde fiyatlarında yüzde 15'lere varan indirimlere gittiler. Süreçle ilgili bilgi veren Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Boykot kararına sektörümüz sahip çıktı. Herkes stok seviyesini minimumda tuttu, geri dönüşüm hammadde kullandı, ihtiyacı olsa bile dişini sıktı ve bu güzel sonucu aldık. Bir ayda kartelin kasasına gidecek 1.5 trilyon lira üreticimizin cebinde kaldı" dedi.

GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ

Türkiye'nin üreten gücü olarak hep birlikte petrokimya kartelinin astronomik zamlarına karşı talebi daraltarak direnmeye devam edeceklerini ifade eden Eroğlu, şöyle konuştu: "Spekülatif fiyat artışları üreticiyi üretim yapamaz duruma getirmişti. İşletmeler Türkiye olarak önden gerçekleştirdiğimiz boykot, spekülatif hammadde balonunun daha da erken sönmesini beraberinde getirdi." 6'ncı ayda Çin'de dev kapasitelerin devreye gireceğini hatırlatan Eroğlu, boykota bu sürece kadar devam edeceklerini söyledi. Çin'le ortak olarak yürüttükleri boykotun yurtdışında büyük ses getirdiğini söyleyen Yavuz Eroğlu, şunları kaydetti: "Sektör olarak yılda 600 bin ton hammadde kullanıyoruz. Bu küresel talepte önemli bir rakama tekabül oluyor. Türkiye, dünyanın 6, Avrupa'nın ise büyük 2'nci büyük plastik mamul üreticisi. Gücümüzün farkındayız."

YERLİ ÜRETİM ÖNEMLİ

Hammadde sıkıntısının çözümü olarak yerli üretimin önemine dikkat çeken Eroğlu, şöyle konuştu: "Kısa vadeli çözüm önerimizde PETKİM'in, tüm üretimini iç piyasaya kanalize etmesi. Üreticilerimizin de geri dönüştürülmüş hammadde kullanması. Uzun vadede çözüm önerimiz ise; Türkiye Varlık Fonu'nun, üzerinde somut çalışmalar yaptığı yeni petrokimya tesisi yatırımına öncelik verilmesi."