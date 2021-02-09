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Türkiye'nin tanker uçağı hamlesi komşuyu korkuttu!

Türkiye'nin büyüyen hava tanker filosundan korkan Yunanistan'ın tanker uçağı satın almayı planladığı ortaya çıktı.

Yunan Parlamentosu Üyesi Kiriakos Velopulos, parlamentoda yaptığı açıklamada "Türkiye, hava tanker filosunu yeni A-330 ile artırıyor" ifadelerini kullandı. Velopulos'un sözlerine Milli Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos cevap verdi. Panagiotopoulos, yaptığı yazılı açıklamada Yunan Hava Kuvvetleri'nin gelecekte havada yakıt ikmal uçağı (tanker uçağı) edinme olasılığının öngörüldüğünü kaydetti.

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