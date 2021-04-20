Türkiye Emekli Subaylar Derneği'ne inceleme

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Yönetim Kurulu yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı vurgulandı.

8 Nisan'da İçişleri Bakanlığı'nın mülkiye müfettişi ve dernekler denetçilerinin görevlendirildiği belirtildi.

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, "5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası" gereğince geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sürüyor.