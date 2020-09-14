TSK'daki mahrem yapılanmaya operasyon

FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında muvazzaf albay, yüzbaşı, üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 kişiye yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese operasyon düzenleniyor.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki FETÖ/PDY üyelerinin tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında aralarında görevli/muvazzaf albay,yüzbaşı,üstteğmen ve KHK ile ihraç edilen askeri personelin bulunduğu 53 şahsa yönelik İstanbul merkezli 21 ilde 76 adrese yönelik operasyon yapılmış şahısların gözaltı işlemleri ve ev ikamet arama işlemleri devam ediyor.