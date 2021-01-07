Trump'tan görevi devredeceğim açıklaması

ABD'deki 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Joe Biden'ın başkanlığı Kongre tarafından tescillendi. Kongre'nin aldığı karardan hemen sonra açıklamada bulunan Donald Trump, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim" dedi.

ABD'de yılan hikayesine dönen 3 Kasım başkanlık seçimleri yaşanan kaosun ardından tescillendi. Dün, Kongre Biden'ın başkanlığını onaylamak için bir araya gelirken, Trump destekçileri Kongre binasını bastı. Göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 4 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi de yaralandı.

BİDEN RESMEN BAŞKAN OLDU

4 saatlik baskının ardından oturuma devam eden Kongre üyeleri yapılan itirazları reddetti ve ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini tescilledi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: SORUNSUZ ŞEKİLDE DEVREDECEĞİM

Biden'ın başkanlığı resmen onaylanırken, ABD'nin 45'inci başkanı Donald Trump kararın ardından açıklamada bulundu. Trump ilk açıklamasında, "Seçim sonuçlarına katılmıyorum ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim" dedi.