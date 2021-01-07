Trump'ın Twitter hesabı 12 saatliğine askıya alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın başket Washington'da seçim sonuçlarını protesto amacıyla düzenlediği miting, şiddet olaylarına dönüştü.

Cumhuriyetçi protestocular, ABD Kongresini basarak polisle çatışırken, olaylarda bir kadın gösterici hayatını kaybetti.

TRUMP'IN TWİTTER HESABI ASKIYA ALINDI

Trump'ın sonrasında Twitter hesabından destekçilerine yönelik yaptığı "Evinize dönün" içerikli mesajı, bir süre sonra Twitter tarafından silindı.

Twitter, daha sonra Trump'ın hesabının 12 saat boyunca askıya alındığını duyurdu.

FACEOOK VE INSTAGRAM HESABI 24 SAAT DONDURULDU

Facebook da Başkan Donald Trump'a, Kongreye yapılan baskına yönelik paylaşımları nedeniyle 24 saat boyunca paylaşım engeli koyduğunu belirtti.

Şirketten yapılan açıklamada, "Başkan Trump'ın sayfasında iki adet kural ihlali tespit ettik, bu nedenle bu süre zarfında 24 saat boyunca paylaşım yapılması engellendi." ifadeleri kullanıldı.

Facebook'a ait diğer paylaşım sitesi Instagram da Trump'ın hesabının 24 saat kilitlendiğini duyurdu.