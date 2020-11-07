Telefon dolandırıcılarından yeni taktik!

Kayıt altına alınan telefon görüşmeleri, dolandırıcıların soğuk kanlılıkla hareket ederek cepten havale ile insanları nasıl dolandırdığını gözler önüne serdi.

İnsanların duygularıyla oynayarak binlerce TL’yi cebe indiren telefon dolandırıcıları, yeni teknikler geliştirerek hırsızlığa devam ediyor.

Özellikle gençleri tuzağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, yüz yüze görüşmeden “cepten havale” tekniğiyle insanları ağına düşürüyor.

Dolandırıcıları arayarak oyun konsolu, kiralık ev ve ikinci el araç görüşmesi yapan bir vatandaş, o anları kayıt altına aldı.

Yayınlanan ses kayıtlarında, dolandırıcıların koronavirüs salgınını bahane ederek yüz yüze görüşmek istemediği, cepten havale ile sözde satış yapmaya çalıştıkları görüldü.