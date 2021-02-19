Senatör Teksas'taki krize rağmen tatile gitti!

ABD'nin Teksas eyaletinde dondurucu soğuklar, hayatı durma noktasına getirdi.

Eyalette olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektirk kesintisinin ardından 20 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Birçok kişinin evlerinde ya da arabalarında karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

TEKSAS'TA HAYAT FELÇ OLDU, SENATÖR TATİLE ÇIKTI

Su boruları, dondurucu soğuklardan dolayı patlarken, Teksaslılara çeşmeden akanm suyu kaynatmadan içmemeleri önerildi. Boruların, battaniye sarılarak sıcak tutulması tavsiyesinde bulunuldu.

Teksas'ta yaşanan krize rağmen eyalet senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz, Meksika'nın Cancun şehrine tatile gitti.

Tepkiler üzerine geri dönerek, yolculuğu için "hata" nitelendirmesi yapan ancak özür dilemeyen Cruz, okulların tatil olması nedeniyle kızlarının, arkadaşlarıyla tatile çıkmak istediğini kaydetti.

"İYİ BİR BABA OLMAK İSTEDİM"

Cruz, "İyi bir baba olmak istedim ve onlara eşlik ettim. Ekibim ve ben yetkililerle irtibat halindeyiz. Elektriğimizin gelmesini, suyumuzun akmasını, evlerimizin ısınmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Senatör, hafta sonunu Meksika'da geçirmek istediğini ancak Teksas'ta olması gerektiğini düşünerek geri geldiğini söyledi ve ekledi:

"Bu seyahat hakkındaki bağırış çağırışların, Teksaslıların asıl ilgilendiği gerçek meselelerin önüne geçmesini istemedim."