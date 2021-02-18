ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası, özellikle Teksas eyaletinde yaşayanları olumsuz etkiledi.

TEKSAS'TA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Eyalette etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle milyonlarca kişi, evlerinde elektriksiz kaldı.

Kesintiler sonrasında market ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Teksas'ın Houston şehrinde halkın, tüp ve su kuyruğuna girdiği görüldü.

ABD'de tüp ve su kuyruğu



🔹ABD'nin Teksas eyaletinde günlerdir yaşanan elektrik kesintisi, halkı zorluklarla karşı karşıya bıraktı.

🔹Kesintiler sonrasında market ve mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu. Teksas'ın Houston şehrinde halkın, tüp ve su kuyruğuna girdiği görüldü. pic.twitter.com/5ThWOyodMZ — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 18, 2021

DOĞALGAZ SAĞLAYICILARINA TALİMAT

Teksas Valisi Greg Abbott, doğalgaz sağlayıcılarını eyalet dışındaki tüm gaz sevkiyatlarını durdurmaya yönlendiren idari emir imzaladı.

Bunun yerine doğalgaz satışlarının, eyaletteki jeneratörlere yönlendirilmesi istendi.

ELEKTRİK ARIZASININ GİDERİLMESİYLE İLGİLİ TARİH NET DEĞİL

Düzenlediği basın toplantısında, elektrik şebekesinde güç eksikliği yaşadıklarını belirten Abbott, doğalgaz ve yenilenebilir enerji jeneratörlerinin tekrar faaliyete geçmesi konusunda sorunlarla karşılaştıklarını söyledi.

Teksas Valisi, elektrik şebekesindeki arızanın tam olarak ne zaman giderileceğine dair net bir tarih vermedi.

SU KESİNTİSİ, OKSİJEN EKSİKLİĞİ...

Teksas Acil Durum Yönetimi Bölümü Başkanı Nim Kidd, huzurevlerinin, hastanelerin ve diyaliz merkezlerinin taleplerini karşılamak için kurumların birlikte çalıştığını kaydetti.

New York Times gazetesi, söz konusu yerlerin su kesintileri ve oksijen eksikliği gibi çeşitli sorunlar bildirdiğini aktardı.

BATTANİYE VE SU YARDIMI

Eyalete yeni bir fırtınanın yaklaştığı, buna karşılık ısınma merkezlerinin sayısının 300'ün üzerine çıkarıldığı, yetkililerin ise savunmasız insanlara battaniye ve su dağıttığı ifade edildi.

Teksas'ın San Antonio şehrinde eşi ve 8 çocuğuyla birlikte elektriksiz kalan Justin Chavez, "Daha az bakım verilen bir mahallede yaşadığımızı anlıyorum ama biz de herkes gibi insanız. Vergilerimi ne için ödüyorum?" dedi.

Ülke genelinde, geçen hafta kış mevsiminin başlamasından bu yana en az 31 kişi hayatını kaybetti.