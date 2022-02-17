AjansHaber.com.tr Gündem TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Akar, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'nın, 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasıyla ilgili konuşmasında, Bursa'nın, medeniyetin başkenti, merhametli ve kalbi güzel insanların şehri olduğunu belirtti.

Esgin, Bursa'nın, TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçildiğini ifade ederek, şehrin tarihi önemine değindi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar Samsun Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na yönelik saldırı, CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ise İzmir'in sorunlarıyla ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
ABD'de iyileşemeyen Türk hastaya ambulans uçak
13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildi
3600 ek göstergede ilk toplantı
Doğal gaz yardımı için başvurular yarın başlayacak
Hablemitoğlu suikastında tutuklu sayısı 3 oldu
İsrail Cumhurbaşkanı 9 Mart'ta geliyor
Üç sektöre daha KDV indirimi