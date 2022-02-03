TBMM Genel Kurulu toplandı

Bilgiç, Genel Kurulda üç milletvekiline gündem dışı söz verdi. AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, "üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili", AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim "Aydın'a yapılan yatırımlar" ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu "huzur ve sükunete olan ihtiyaç" hakkında gündem dışı konuştu.

AK Parti'li Atalay, üç ayların İslam inancında ayrı bir yeri olduğunu, bu dönemde daha fazla ibadet etmek ve kötülüklerden daha fazla sakınmak gerektiğini söyledi. Bu süre zarfında, içinde yaşanılan iklimin insani değerlerle biraz daha ısıtılması gerektiğini dile getiren Atalay, nefsin, insanın kendisine hem kötülük hem de iyilik yapma kabiliyeti verdiğini belirtti. Üç ayların bereketli olmasının, niyet ve çabaya bağlı olduğunu ifade eden Atalay, yarını, dünden iyi kılmak için birçok imkan bulunduğunu, tarihte bunun örnekleri olduğunu anlattı.

Mübarek üç ayları kutlayan Atalay, bu dönemde herkesi merhamet etmeye çağırdı. Atalay, "Durumu bizden daha aşağıda olanlara; zengin fakire, güçlü zayıfa, öğretmen öğrenciye, amir memura, hakim mahkuma merhamet etmedikçe gökler de bize merhamet etmeyecektir. Merhamet, zifiri karanlıkta ışık, yakıcı güneşte gölge, dondurucu zemheride yorgan, açlık gününde ekmek, derde derman, kanayan yaraya ise yanan bir yürek olmaktır." dedi.

AK Parti'li Erim de gündem dışı konuşmasında, Aydın'a yapılan yatırım tutarının 40 milyar liraya yaklaştığını bildirdi. Şehre yönelik yatırımlar hakkında bilgi veren Erim, AK Parti'nin lafa değil icraata baktığını, bundan sonra da yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.

İYİ Partili Nuhoğlu, Türkiye'nin gerginlik ve karmaşadan çok yorulduğunu, acilen sükunet ve huzura ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Memleketi Trabzon'da bir çocuğun söylediği sözlerin kendisini çok üzdüğünü dile getiren Nuhoğlu, "Bu mizanseni kimler uygulamaya koyduysa, o çocuğa da Trabzon'a da AK Parti'ye de yazık ettiler, Cumhurbaşkanı makamına da zarar verdiler. Millet geçim derdindeyken siyasetçi oy derdine düştüğünü, babası hapiste bulunan 10 yaşındaki bir çocuktan medet umduğunu göstermemelidir. Benzer birçok olayda olduğu gibi, halkın gözünde kocaman adamlar gibi görünen bakanların, orada olanları sırıtarak takip etmelerinin devlet ciddiyetiyle bağdaşması mümkün değildir." diye konuştu.