Taksim Camii ibadete açıldı! Cemaat meydana taştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cuma namazı sonrası açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı.

Cuma namazını bekleyen yüzlerce vatandaş, büyük bir heyecanla cami çevresinde yerini aldı.

Polis ekipleri bölgedeki yoğun güvenlik önlemi alırken, vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı.

Ortaya çıkan görüntülerle tarihi bir ana tanıklık edilirken, bazı vatandaşların ellerini semaya kaldırarak dua etmesi ise oldukça dikkat çekti.