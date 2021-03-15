Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitimi Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar alt komisyonunda, açıklamalarda bulundu.

"ÖZELLİKLE MEKKE VE MEDİNE'DEKİ OKULLAR KAPATILDI"

Suudi Arabistan'da 5 şehirde Türkçe eğitim veren okullar olduğunu ancak bazı sıkıntılar yaşandığını belirterek, "Suudi Arabistan hükümeti özellikle Mekke ve Medine'deki okullarımızı tüm girişimlere rağmen 2020 sonunda fiilen kapatmıştır" dedi.

"TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN EĞİTİMİ ENGELLEYİCİ BİR TAVIR İÇİNDE OLMADI"

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, okulların kapatılmasının “tamamen siyasi bir karar” olduğunu söyledi.

Selvi, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’daki okulların, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, öğretmenlerin oradaki Türk öğrencilere eğitim vermek için Türkiye’den giderek görev yaptığı, uluslararası sözleşmelere uygun olarak mütekabiliyet ilkesine uygun olarak kurulan okullar olduğunu bildirdi.

"SUUDİ ARABİSTAN TEAMÜLLERE UYMAYACAK BİR ŞEKİLDE FAALİYETLERE SON VERDİ"

Selvi, bu okulların kapatılmasını gerektirecek herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Suudi Arabistan teamüllere uymayacak bir şekilde, Türkiye’nin oradaki eğitim öğretim faaliyetlerine son verdi. Keyfi bir uygulama söz konusu. Bu tamamen siyasi bir karar, devlet ciddiyetiyle de bağdaşmaz.

Ülkeler karşılıklı siyasi problemler yaşayabilirler ama bu tür uygulamalar kabul edilemez. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Türkiye karşıtı politikalara yönelmeleriyle negatif tavır sergiledikleri bir dönem oldu. Bu da onun sonucu ortaya çıktı.

Ama bunun çocukların eğitimini engellemeye yönelik bir duruma gelmesi kabul edilemez. Türkiye hiçbir zaman eğitimi engelleyici bir tavır içinde olmadı, kolaylaştırıcı oldu hatta. Eğitim hakkı, temel haktır.”

"OKULLARLA İLGİLİ BİR PROBLEM ÇIKMADI"

Selvi, bir an önce oradaki Türk çocuklarının mağduriyetine son verilmesi gerektiğini ifade etti. Latif Selvi, “Aslında çözülemeyecek bir mesele yok. Herhangi bir ülkenin başka ülke vatandaşlarının kendi okullarında kendi dillerinde eğitim görmelerini engellemeleri kabul edilebilir bir şey değil.

Üstelik eğitim öğretimle ilgili iki ülke arasında herhangi tartışılan bir konu da yok. Okullarla ilgili bir problem çıkmış da kapatılmış da değil” şeklinde konuştu.