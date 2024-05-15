Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı!

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun silahlı saldırıda yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı, saldırganın yakalandığı bildirildi.

Olay, başkent Bratislava'nın yaklaşık 150 kilometre kuzeydoğusundaki Handlova kasabasında meydana geldi.

Saldırgan tarafından dört el ateş edilirken, bir kurşun Başbakan Fico'ya isabet etti. 59 yaşındaki Başbakan için ambulans helikopter gönderildi.

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Čaputová saldırıyı 'barbarca' olarak tanımlayıp kınarken, Başbakan Fico'nun sağlığına kavuşacağına inandığını belirtti.

Başbakan Fico'nun, silahlı saldırıya uğramasının ardından aracına götürüldüğü an: