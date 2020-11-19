Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içine de kaydırılabilir

Artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabine toplantısında ele alındı. Yeni tedbirler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Buna göre hafta sonları saat 20.00 ila 10.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar ise belirlenen saatlerde sokağa çıkabilecek. Bu önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

Hürriyet'te yer alan habere göre; hafta sonu için kısmi sokağa çıkma yasağı, 14 saatlik bir kesme anlamına geliyor. Bu yasağın daha çok geç saatlere kadar kalabalık ortamlarda dışarıda kalan gruplara ve ev ziyaretlerine yönelik olduğu belirtiliyor. Toplantılarda, okulların bulaşma kaynağı olmadığı ancak, bunun yarattığı hareketlilik, servisler ve velilerin oluşturduğu kalabalıkların risk yarattığı değerlendirmesi de yapıldı.

35 MİLYONA KONTROL

Okulların online eğitime geçmesi, 20 yaş altına getirilen yeni kurallar ve 65 yaş üstüne getirilen sınırlandırmalarla birlikte toplamda 35-40 milyon nüfusun hareketliliğinin azalacağı, bunun da salgının yavaşlamasını sağlayacağı düşünülüyor.

KISITLAMA HAFTA İÇİNE DE KAYDIRILABİLİR

Kademeli olarak kısıtlamalar arttırılarak devam edecek. Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor. Uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor. 15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek.

Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek. Bazı illerde, vaka bulunan binalara 'uyarı tabelası' asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor.

POZİTİF ORANI YÜZDE 20

Türkiye'de şu anda aktif vaka sayısının 500 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Testlerin pozitif çıkma oranının geçtiğimiz nisanda yüzde 20 olduğu, şimdi de bu rakama ulaşıldığı belirtiliyor. Filyasyon çalışmalarında, bulaşma hızının çok yüksek olduğunun saptandığı, mutlaka ev içi bulaşmaların önüne geçilmesi gerektiği, komşu ve akraba ziyaretlerinin önlenmesi için kampanyalar yapılması gerektiği ifade ediliyor.