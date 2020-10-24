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Şişli'de silahlı saldırı

Şişli’de bir rezidansta 3 kişinin silahla vurulduğu iddia edildi.

Şişli Mecidiyeköy'de rezidanstaki 3 kişi silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şişli Mecidiyeköy'de rezidansta yabancı uyruklu 2'si kadın 3 kişi silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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