Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

Ceyazir üzerinden gelerek sıcaklıkları neredeyse yaz değerlerine yükselten çöl etkisi, yavaş yavaş ülkeden çekiliyor.

Yarın, yurdun kuzey kesimlerinde hava serinleyecek. Serin havanın yaklaşık 3 gün boyunca devam edeceği tamin ediliyor. Çöl sıcağının etkisiyle 30 derecelere kadar çıkan sıcaklar, poyrazla 20 dereceye kadar düşecek.

SAĞANAK GEÇİŞİ BEKLENİYOR

Bugün öğleden sonra poyraza dönecek rüzgarın etkisiyle hava serinleyecek. Akşam ve gece saatlerinde Edirne, Kırklareli, İstanbul, Bartın, Zonguldak'ta sağanak geçişi bekleniyor.

3 GÜN SERİNLİK ARDINDAN SICAKLIK ARTIŞI

Perşembeye kadar sürecek serin havanın ardından sıcaklıkların yeniden yükselmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 3 - 9 Mayıs tarihli haftalık hava durumu tahminine şu şekilde yer verildi:

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde hava serinliyor. Poyraza çevirecek rüzgarın etkisiyle sıcaklık 22-24 dereceye gerileyecek. Havanın biraz kapalı ve hafif yağmurlu olması bekleniyor.

GÖK GÖRÜLTÜLÜ SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

İç Anadolu Bölgesi'nde ise sert esen karayel sıcaklığı 5 derece düşerecek. Eskişehir 18, Kayseri 24, Konya 29 derece. Ayrıca bölgede gök gürültülü sağanak geçişleri de bekleniyor.

YOĞUN ÇÖL TOZU DEVAM EDİYOR

Ege'de yoğun olarak devam eden çöl tozunun yanı sıra sıcaklıklar da yüksek seyrediyor. Bodrum ve Denizli 35, Afyon 29 derece.

Akdeniz ve Güneydoğu'da hava sıcak ve çöl tozu birikimi var. Adana ve Diyarbakır 31, Şanlıurfa 34 derece.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Karadeniz'de Kastamonu, Samsun, Trabzon hattı boyunca, bölgenin büyük bölümünde ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü kuvvetli sağanak geçişleri olumsuzluk yaratabilir. Bolu, Samsun, Trabzon 23, Erzurum 15, Malatya 27 derece.