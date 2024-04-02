3 il ve 8 ilçede seçim sonuçlarına itiraz edildi, 1 ilçede başkan kurayla belirlendi!

Seçimin kıran kırana geçtiği bazı il ve ilçelerde, geride olan partiler geçersiz oylar için itiraz haklarını kullandı.

3 il ve 8 ilçede itiraz!

Hatay, Kırklareli ve Kütahya ile İstanbul'un Pendik ve Beykoz, Kütahya'nın Emet, Ardahan'ın Çıldır, Bolu'nun Gerede, Kocaeli'nin Körfez ve Gerede, Adana'nın Kozan ilçelerinde son kararı seçim kurulları verecek.

Çıldır'da kuradan AK Parti çıktı!

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun 452'şer oy aldığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde partilerin huzurunda kura çekimi yapıldı.

Kuradan AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu çıktı.

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