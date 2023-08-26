Sabancı ailesinden iyi haber!

Yunanistan'daki Leros Adası'nda, zodyak botla kayalıklara çarpan ve tedavi edilmek üzere İstanbul'a getirilen iş insanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuyla ilgili olarak Esas Holding'den açıklama yapıldı. Açıklamada; "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir" denildi

Tedavileri sürüyor

Kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alındığı, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüzünden yaralandığı belirtildi. Önce adadaki hastaneye kaldırılan Sabancı çifti daha sonra deniz yoluyla Bodrum'a, ardından da Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla İstanbul'a getirildi ve Amerikan Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Bakan Koca'dan geçmiş olsun

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sayın Ali Sabancı, eşi Sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Doğan Vakfı'ndan yazılı açıklama gelmişti

Yunanistan'da deniz kazası geçiren Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı ile ilgili Aydın Doğan Vakfı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı Yunanistan'ın Leros Adası'nda geçirdikleri deniz kazasında yaralandı. Kaza ile ilgili Aydın Doğan Vakfı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" denildi

Esas Holding: "Sağlık durumları iyiye gidiyor"

Kazayla ilgili Esas Holding'den yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın 24 Ağustos 2023 tarihinde geçirdiği deniz kazasının ardından tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir."