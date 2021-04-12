Rusya gemileri nehirlerden geçirip Karadeniz'e indirdi

Rusya Ordusu, Ukrayna ile artan gerilim üzerine Hazar Filosu'nun amfibi bot ve çıkarma gemilerini, Karadeniz Filosu'na transfer etme kararı almıştı.

Rusya, Güney Askeri Bölgesi'ne (SVO) bağlı Hazar Denizi filosuna ait topçuları, amfibi botları ve gemileri, Makhachkala Üssü'nden Karadeniz'e transfer etti.

Transferin sebebinin, kış eğitim dönemi için yapılacak olan denetim olduğu belirtildi.

Hazar Filosu'na ait 10'dan fazla amfibi gemiyi Hazar'dan Karadeniz'e transfer ederken Don ve Volga Nehirleri kullanıldı.