AjansHaber.com.tr Ekonomi Gemiler nehirlerden Karadeniz'e indirildi

Rusya gemileri nehirlerden geçirip Karadeniz'e indirdi

Rusya, Hazar Denizi'ndeki filodan Karadeniz'e 10 gemilik bir gücü transfer etti. Gemiler, Don ve Volga nehirlerinden geçti.

Rusya Ordusu, Ukrayna ile artan gerilim üzerine Hazar Filosu'nun amfibi bot ve çıkarma gemilerini, Karadeniz Filosu'na transfer etme kararı almıştı.

Rusya, Güney Askeri Bölgesi'ne (SVO) bağlı Hazar Denizi filosuna ait topçuları, amfibi botları ve gemileri, Makhachkala Üssü'nden Karadeniz'e transfer etti.

Transferin sebebinin, kış eğitim dönemi için yapılacak olan denetim olduğu belirtildi.

Hazar Filosu'na ait 10'dan fazla amfibi gemiyi Hazar'dan Karadeniz'e transfer ederken Don ve Volga Nehirleri kullanıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
"Tarihi değiştireceğiz"
Türkiye'de ilk nitril eldiven fabrikası açıldı
Dünya devinden Türkiye kararı
Eski Ekonomi Bakanı'ndan rezerv çıkışı
"Patates ve kuru soğan alımına başlıyoruz"
Çayda kalite ve verimlilik artacak
Türkiye'nin avokado üretimi 18 bin tonu buldu