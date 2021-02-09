Rumlardan barış görüşmelerini baltalayacak hamle

Kıbrıslı Rumlar, bir yandan Türkler ile ortaklığa hazır olduklarını dile getirirken, diğer yandan 1974 öncesinde silah zoruyla kovdukları Türklerin eski mahallelerindeki sayılı Türkçe sokak isimlerini siliyor. Piyale Paşa ve Talat Paşa Caddelerini değiştiren Rumlar, Larnaka Belediyesi’nden, Bozkurt Sokak tabelasının kaldırılmasını ve İstanbul Sokağı’nın ise, “Konstantinopolis” ile değiştirilmesini istedi.

Rumların 1963’te Kıbrıs Türklerini kovduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nin anayasasına göre, kamusal alan isimleri ve resmi belgelerde Yunanca’nın yanı sıra Türkçe de yazılması yasal zorunluluk. Türklerin 1974 öncesi yaşadığı köyleri yok eden, kent içlerindeki Türk mahallelerini kamulaştırma yoluyla yağmalayan Rum yönetimi, Türkçe sokak isimlerini adım adım yok ediyor.

‘PİYALE PAŞA’ DEĞİŞTİRİLDİ

Rumlar bugüne kadar Türkçe isimleri sessiz sedasız siliyordu. Rum lider Nikos Anastasiadis, 2015 yılında Larnaka kentinin sahil şeridine paralel Piyale Paşa Caddesi’nin adını büyük bir törenle, eski Savunma Bakanları’ndan Tasos Mitsopulos’un adıyla değiştirdi. O dönem BM müzakerelerin sürmesi nedeniyle tepkileri önlemek amacıyla caddenin küçük bir bölümünde, Piyale Paşa tabelasının kalmasına izin verdi.

1910’LU YILLARIN İSİMLERİ

Ardından Baf kentinde değişiklikler başladı. Ermeni ve Pontuslu Rumlar, geçen ay Baf kentindeki Talat Paşa Caddesi isminin değiştirilmesi talebinde bulundu. Baf Belediyesi, Talat Paşa’nın Ermeni tehcirinin mimarları arasında bulunduğu gerekçesiyle caddenin adını oy birliğiyle “Adalet Caddesi” diye değiştirdi. Larnaka kentindeki Türk mahallesinde kalan birkaç Türkçe isim, Rumların yeni hedefi oldu. Bozkurt Sokağı’nın Türk milliyetçilerini, İstanbul Sokağı’nın ise, Bizans’ın yıkılışını hatırlattığını savunan milliyetçi Rum partileri tabelaların kaldırılması talebinde bulundu. Larnaka Belediye Başkanı Andreas Vyras, Bozkurt adının 1910’lu yıllarda verildiğini ve o dönem Türk milliyetçilerine bu ismin verilmediğini, İstanbul isminin de Yunanca kökenden geldiğini ve kentin içi (Eis-tin-poli) anlamına geldiğini savundu. Rum EDEK ve Türk düşmanı ELAM partileri ise, “Bozkurt örgütünü Fransa ve Almanya bile yasaklıyor, adını nasıl bir sokakta koruruz” karşılığını verdi.