Rize çayının lezzeti tescillendi

Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, Ulusal Çay Konseyi ile birlikte üç yıldır sürdürdükleri çalışma sonucunda, Rize çayının coğrafi işaret belgesi almaya hak kazandığını duyurdu.

Coğrafi işaret kullanmak isteyen firmaların çaylarının, koku, renk ve aromaları incelenecek; toz miktarı, kafein, nem ve demine bakılacak. Standartlara uygun ürünler satışa sunulabilecek.

Rize çayının koyu bakır renkte olması gerektiğini belirten Erdoğan, lif ve çay sapı içermemesi, deminin koyu kırmızı renkte olması gerektiğini söyledi.

Çayın kalitesi artacak

Erdoğan, coğrafi işaretin kalitede artışa neden olacağının altını çizdi:

"Coğrafi işaret daha kaliteli ürünün vatandaşa ulaşmasına imkan verecek. Türk çayının genel anlamdaki algısını hem Türkiye'de hem yurt dışında değiştirecek. Asıl yurt dışında yapacağımız ihracatta coğrafi işareti kullanma hedefimiz var. Yurt dışında coğrafi işaret alınması için de çalışmalarımızı başlattık.

Türkiye pazarı olarak baktığımızda coğrafi işaretli ürünlerin yüzde 10 gibi bir pazarı oluşturması öngörülüyor ama bunu vatandaşa ulaşan daha kaliteli bir ürün olarak düşünebiliriz. Önümüzdeki ocak-şubat aylarında coğrafi işaretli Rize çayı piyasaya çıkacak."

Türk halkı buruk çay seviyor

Çay Araştırma Merkezi Müdürü Selçuk Azman, rize çayının özelliklerini anlattı:

"Rize çayının en karakteristik özelliği parlak olması ve deminin dolgun olmasıdır. Diğer bölgelerde üretilen çaylar daha yumuşaktır. Özellikle Türk halkı dolgun, dili çeken burukluktaki çayı istiyor. Bu da Rize çayını işaret ediyor. Uzman olanlar bu farkları rahatlıkla anlayabilir."