Polisi şehit eden saldırgan yaralı yakalandı

Kahramanmaraş’ta polise ateş açarak 2 polisi yaralayan saldırganın, Antalya'da 24 yaşındaki Aykut Çakal’ı ormanlık alanda el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriyeli uyruklu firari cinayet zanlısı M.K. olduğu ortaya çıktı. Gelen yeni bilgilere göre; Kahramanmaraş'ta saldırıya uğrayan yaralı polis memurlarından biri şehit oldu. Son dakika gelişmesine göre polis memurunu şehit eden Muhammet Karataş yakalandı.

🔹Kahramanmaraş'ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş yakalandı. pic.twitter.com/1nCqVtDY0b — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 3, 2020



Kahramanmaraş'ta cinayet suçundan aranan bir zanlının kentteki otelde olduğu bilgisi üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş edilmesi sonucu iki polis yaralandı.Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edilirken Özel harekat timleri de otele operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Zanlının otelden kaçtığı ihtimali üzerinde duran ekipler, şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı.

SALDIRGAN ANTALYA'DAKİ VAHŞETİN FİRARİSİ

Otelden saklanan zanlının, Antalya'da Aykut Çakal'ı (24) el ve ayaklarını bağlayıp öldürdükten sonra toprağa gömen Suriye uyruklu M.K. olduğu ortaya çıktı. Aykut Çakal, 23 Kasım'da kaybolduktan 6 gün sonra otomobilinin kendisine benzeyen Suriye uyruklu Muhammet G. tarafından M.K.'ya satıldığı tespit edilmiş, gözaltına alınan Muhammet G., M.K. ile 24 yaşındaki genci öldürdüklerini, cesedini de Varsak bölgesindeki ormanlık alana gömdüklerini itiraf etmişti.

Muhammet G.'nin belirttiği ormanlık alanda arama yapan polis, Aykut Çakal'ın el ve ayakları bağlı cesedini, toprağa gömülü halde bulmuştu. Muhammet G. tutuklanırken M.K. firar etmişti. M.K.'nin sırasıyla Isparta, İzmir ve Hatay'a gittiği belirtilmişti.