Kahramanmaraş'ta İhbara giden polise ateş açıldı!

Olay, saat 11.15 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi.Otelde sebebi bilinmeyen olaya müdahale eden polis ekiplerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

1 POLİS ŞEHİT OLDU, 1 POLİS YARALI

Açılan ateş sonucu 1 polis memuru şehit olurken, 1'i polis 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otel çevresini ablukaya alan özel harekat ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için otele operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek gelişmeleri takip etmeye başladı.