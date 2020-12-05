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Polis katilini vuran esnaf serbest bırakıldı

Kahramanmaraş’ta bir polisi şehit eden katil Muhammet Karataş’ı vuran esnaf Alper Polat çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş’ta 1 polisi şehit eden ve 1 polisi yaralayan katil Muhammet Karataş’ı vuran esnaf Alper Polat çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Antalya’da Aykut Çakal’ı öldürdükten son Kahramanmaraş’ta bir otelde saklanan Muhammet Karataş, kendisini almaya gelen polislere ateş açmış ve o saldırı da yaralanan 2 polisten Barış Göl şehit olmuştu.

Muhammet Karataş, saatler sonra yaralı olarak ele geçirilse de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KATİLİ VURAN ESNAF SERBEST BIRAKILDI

Katil saldırının ardından girdiği av bayiinden zorla mermi almak istemişti. Esnaf Alper Polat durumu polise bildirince silahını ona da doğrultmuştu. Alper Polat da ruhsatlı silahıyla saldırgana karşılık vermişti. Polis ekiplerince ifadesi alınan Alper Polat adliyeye götürüldü. Polat, sevk edildiği mahkemede de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

TGRT

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