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Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katil zanlısı hastanede öldü

Kahramanmaraş'ta, cinayet zanlısı olarak aranırken kaldığı otele gelen polislerden birini şehit eden diğerini yaralayan zanlı Muhammet Karataş, hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da, işlediği cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı. Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından Barış Göl'ü şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, polis ekiplerince av malzemelerinin satıldığı iş yerinden mermi alırken yaralı olarak yakalanmıştı. Zanlı, operasyon sonrası kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

"DUR" İHTARINA UYMADI, VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Muhammet Karataş'ın eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti. Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuş, bir polis memuru yaralanmıştı.

Olay sonrası kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince tekrar kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirilmişti. Yaralanan saldırgan kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınmıştı.

Polisi şehit eden saldırgan yaralı yakalandıPolisi şehit eden saldırgan yaralı yakalandıGündem

 

 

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