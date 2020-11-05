PKK'nın şehit ettiği işçiler son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Derecik İlçesi'nin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinasına, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda, işçilerden Selim Gündüz olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Otopsileri tamamlanan ve cenazeleri ailelerine teslim edilen Selim Gündüz ve 5 çocuk babası Zeki Ölmez için akşam saatlerinde Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan İhsaniye Camii'nde tören düzenlendi.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Hakkari Emniyet Müdürü Atanur Aydın, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve yakınları katıldı.

Yapılan törenin ardından şehit işçilerden Selim Gündüz, ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyünün Kilimli mezrasında, Zeki Ölmez ise ilçe merkezindeki Akalın mezarlığında toprağa verildi.