PKK'lı teröristlerin Hakkari'de işçilere yönelik saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derecik ilçesinde Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine PKK'lı teröristlerce füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 işçi şehit oldu, 2 işçi ağır yaralandı. Yaralı 2 işçi de müdahalelere rağmen şehit oldu.

Bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı: Bölgede operasyon başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Derecik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca bir işçinin şehit edildiği, iki işçinin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgede operasyon başlatıldığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yürüten işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK'nın bir sivil işçiyi şehit ederek, iki işçiyi yaraladığı hatırlatıldı.

Şehit düşen işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar dilenen açıklamada, saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatıldığı vurgulandı.

Açıklamada, bölgenin havadan ve karadan ateş altına alındığı kaydedilirken, "Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesine yer verildi.

Şehit olan işçinin kanı yerde kalmadı

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." ifadesi kullanılırken bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit olmuş, 2 işçi yaralanmıştı.

Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.

"Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır." ifadesine yer verilen açıklamadan sonra MSB'nin Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda 2, daha sonra yapılan paylaşımda ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgede toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.