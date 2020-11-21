PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00'de Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi.

BİLGİLERİ EŞLEŞMEDİ

Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.

PKK’lı terörist yakayı ele verdi!



🔹İstanbul Havalimanı'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan Melike Y. isimli kadın, kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyince gözaltına alındı pic.twitter.com/iq1HkC6PY5 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 21, 2020

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞ

Yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.