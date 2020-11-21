PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı
İstanbul Havalimanı'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın, kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyince gözaltına alındı.
İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da 02.00'de Brezilya'nın Sao Paulo kentine gitmek üzere pasaport kontrol noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak tanıtan kadının tavır ve hareketlerinden şüphelendi.
BİLGİLERİ EŞLEŞMEDİ
Polis ekipleri, pasaportu dikkatle incelediklerinde sahte olabileceğini değerlendirerek kadına parmak izi kontrolü yaptı. Kontrolde çıkan kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.
PKK’lı terörist yakayı ele verdi!— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 21, 2020
🔹İstanbul Havalimanı'ndan Brezilya'ya sahte pasaportla kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hapis cezası bulunan Melike Y. isimli kadın, kimlik bilgisi ile pasaporttaki kimlik bilgisi eşleşmeyince gözaltına alındı pic.twitter.com/iq1HkC6PY5
4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞ
Yapılan detaylı sorguda, kadının, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki Helin D. olduğu belirlendi.
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