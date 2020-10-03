Paşinyan'dan kaybediyoruz itirafı

Ermenistan'ın saldırıları sonrasında Azerbaycan'ın da karşılık vermesi üzerine Dağlık Karabağ sınırında çıkan çatışmalarda darbe üstüne darbe yiyen ve tarihi kayıplar veren Ermenistan'dan tarihi itiraflar geldi.

“KAYDA DEĞER KAYBIMIZ VAR!”#Ermenistan Başbakanı Paşinyan:



🔹Şu ana kadar kayda değer sayıda personel ve büyük sayıda askeri ekipman kaybettik.

🔹Ancak Ermeni ruhuyla yaşama ve kazanma arzumuzla rekabet edemeyecekler. pic.twitter.com/ltvvZUnDr7 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 3, 2020





Azerbaycan'a ait DağlıkKarabağ bölgesini 30 yıldır işgal altında tutan Ermenistan yönetimi kayıplarını itiraf etmeye başladı. 27 Eylül'de Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı ile başlayan çatışmada Azerbaycan ordusu şu ana kadar büyük bir başarı elde etti. İşgal altında olan Karabağ topraklarını adım adım geri almaya başlayan Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ağır kayıplar verdiriyor.

Bugün ortaya çıkan görüntülerde Ermenistan askerlerinin beyaz bayrak açarak Azerbaycan ordusu askerlerine teslim oldukları görülmüştü.

"KAYDA DEĞER SAYIDA PERSONEL KAYBETTİK"

Yaşanan bu gelişmeler karşısında ülkesinin içerisinde bulunduğu durumu özetleyen işgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Şu ana kadar kayda değer sayıda personel ve büyük sayıda askeri ekipman kaybettik." sözlerine yer verdi. Paşinyan, "Ancak Ermeni ruhuyla yaşama ve kazanma arzumuzla rekabet edemeyecekler." dedi.