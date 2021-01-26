Özcan Deniz efsanesi geri dönüyor

Star’da yayınlanacak olan yeni dizi ‘Seni Çok Bekledim’, Erzincan’dan Katar’a, Katar’dan İstanbul’a uzanan tutkulu bir aşkın hikayesini ekrana taşıyacak. Skala Yapım ve Dnz Film’in ortak yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmenliğini ise Şahin Altuğ üstleniyor. Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu yer alıyor.

SINIR TANIMAYAN AŞKIN HİKAYESİ

Özcan Deniz; dizide ailesinden uzak, tek başına bir hayat kurmuş, iş adamı olan “Kadir” karakterine hayat verirken, İrem Helvacıoğlu ise babasız büyümüş ve kendi ayakları üzerinde durmuş, fotoğrafçı “Ayliz” karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.

Yıllar boyunca birbirine teğet geçen iki karakter, birbirlerinin hayatına umulmadık bir anda girerek, birlikte bir mucizeye tanıklık ederler. Doğru zamanda, doğru yerde olup, evrenin görünmez iplerinin onlar için çizdiği sınırlara doğru çekilirler. Onlar, kendi hikayelerini oluşturmak için ortak bir noktada buluşur ve tevafuk’un varlığıyla mucizelerini yaşarlar.

GERÇEK BİR YAŞANMIŞLIK HİKAYESİ

Gerçek bir hikayeden uyarlama olan ‘Seni Çok Bekledim’, farklı coğrafyaları evlerinize taşıyacak. İlk bölümleri; Katar, Erzincan ve İstanbul arasında çekilecek olan dizi, seyircisini ekran başına kilitleyecek. Ülkeleri ve şehirleri bir araya getiren senaryo ise, gerçek bir hikayeden uyarlama.