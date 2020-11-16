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Nikol Paşinyan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı

Azerbaycan karşısında tarihi hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı yenilen ve işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görevden aldığı duyuruldu.

Paşinyan daha önce de cephedeki hezimetin faturasını Ermenistan Sınır Birlikleri Komutanı Vaginak Sarkisyan'a ve Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'a kesmiş; iki ismi de görevden almıştı.

Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.

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