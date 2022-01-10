New York'ta bir apartmanda yangın; 19 kişi öldü

New York Bronx'ta bir binada yangın çıktı, çok sayıda apartman sakini mahsur kaldı. New York Belediye Başkanı Adams, yangında 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki bir binada çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY) tarafından yapılan bilgilendirmede, 911 aramasından 3 dakika sonra olay yerine ulaşıldığı ve 200'den fazla itfaiyecinin söndürme faaliyetlerine katıldığı bildirildi.

Aralarında çocuklarında olduğu 19 kişi can verdi

New York Belediye Başkanı Eric Adams, yangında aralarında çocukların da olduğu 19 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu belirtti.

New York Belediye Başkanı Eric Adams gazetecilere verdiği demeçte, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri." ifadesini kullandı.